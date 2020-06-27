التزام أصحاب المقاهي بنسبة 25% من الرواد في الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم الدفع بلجان مشكلة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإشتراطات الصحية، والقواعد المنظمة لإعادة فتح وتشغيل المقاهي والكافيهات والمطاعم ومحلات الحلواني، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف أنه على مدير المنشأة الالتزام بالاشتراطات الخاصة باستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين الرواد، وحظر تقديم الشيشة، ووضع ملصقات بمدخل المنشأة بالإجراءات الوقائية التي ينبغي عليهم اتباعها ووضع ملصقات على الأرضية لتنظيم وقوفهم داخل المنشأة، وكذلك الإلتزام بالإجراءات الصحية تجاه العاملين بالمنشآت من قياس درجة الحرارة يومياََ، وتوفير المعقمات، وإرتداء الكمامة طوال ساعات العمل، ووضع آلية للحجز المسبق لمنع التزاحم، وسحب الترخيص وإغلاق المنشأة في حال المخالفة لأي من الشروط السابقة.

كما نص القرار على استمرار غلق أماكن ألعاب الأطفال، وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة وأي نشاط يضم تجمعات.