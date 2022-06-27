نائب رئيس وزراء سنغافورة لا يستبعد تشديد قيود مكافحة كورونا مجددا

صرح نائب رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج بأنه لا يمكن استبعاد تشديد قيود مكافحة كورونا مرة أخرى، وسط تزايد الإصابات في المدينة مجددا، على الرغم من أن السلطات تتوقع "اجتياز هذه الموجة" دون الاضطرار لهذا التشديد، حسبما ذكرت صحيفة ستريتس تايمز.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تصريحات وونج، التي أدلى بها للصحفيين المحليين خلال جولة في مركز للتطعيم اليوم الاثنين، تأتي على خلفية تحذيرات عدد من الوزراء من احتمالات تسجيل زيادة جديدة في الإصابات، مع دعوات لكبار السن لتلقي الجرعات المعززة.



وعلى صعيد منفصل، نقلت شبكة سي.إن.إيه السنغافورية عن وونج قوله إنه سيتم إجراء تعديلات على الإجراءات "إذا لزم الأمر"، وسوف تراقب الحكومة الوضع مثل حالة المستشفيات وشدة الإصابات عن كثب.



وخفف المركز المالي العديد من القيود المرتبطة بالوباء، بما في ذلك إلغاء الفحوص بالنسبة للمسافرين الحاصلين على اللقاح وحدود الأعداد في التجمعات، مع الإبقاء على بعض القيود مثل ارتداء الكمامات الإلزامي في الأماكن المغلقة.