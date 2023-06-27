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النجم الساحلي بطلاً للدوري التونسي

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 8:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 8:42 م

توج فريق النجم الرياضي الساحلي بطلاً للدوري التونسي للمحترفين، للمرة الـ 11 في تاريخه، وذلك بعد تعادله سلبياً مع اتحاد بن قردان ضمن الجولة الـ13 لمرحلة التتويج.

وكان النجم بحاجة لنقطة وحيدة فقط، من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري، وهو ما تحقق ليتوج فريق مدينة سوسة باللقب.

وعزز النجم رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، ويليه المنستيري بـ 25 نقطة، ثم الترجي بنفس الرصيد في المركز الثالث بعد تعادله مع النادي الإفريقي سلبيا أيضا.

وأنهى النجم هيمنة غريمه الترجي على اللقب وهي الهيمنة التي استمرت 6 سنوات متتالية، ليحقق النجم أول ألقابه منذ موسم 2015-2016.


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