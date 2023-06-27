يوفنتوس يجدد عقد رابيو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الفرنسي، أدريان رابيو، لمدة موسم واحد.



أوضح يوفنتوس في بيان، عبر موقعه الرسمي، أن رابيو وقع على عقد جديد حتى يونيو 2024.



وانضم رابيو (28 عاما) لصفوف يوفنتوس في صيف 2019، قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

خاض اللاعب الفرنسي الدولي 177 مباراة في 4 مواسم بقميص اليوفي، وفاز بثلاث بطولات محلية، هي الدوري والكأس وكأس السوبر.



ويستعد يوفنتوس سيشارك في منافسات الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.