الائتلاف الحاكم بألمانيا يحقق انفراجة في الخلاف حول قانون التدفئة

حقق الائتلاف الحاكم في ألمانيا انفراجة في خلافه حول قانون التدفئة.



ويضم الائتلاف الحاكم في ألمانيا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر مطلعة في الائتلاف اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل لاتفاق في النقاط الخلافية خلال اجتماع لقادة الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم.



وكان الائتلاف الحاكم، المعروف باسم ائتلاف "إشارة المرور"، اتفق فقط من قبل على الخطوط العريضة لتعديل مسودة القانون الأصلية.



وتتعلق الخلافات برغبة الحزب الديمقراطي الحر في إدخال تحسينات على المسودة، وإعطاء قدر أكبر من التركيز على إمكانية استخدام أنظمة التدفئة التي تعمل بالهيدروجين.



وبحسب مسودة القانون، فإنه اعتبارا من 2024 من المفترض أن يعمل أي نظام تدفئة جديد بالطاقة الخضراء بنسبة 65% على الأقل.



في الوقت نفسه، فإن مشروع القانون يقضي بصرف إعانات اجتماعية لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد لأنظمة التدفئة، كما يشير المشروع إلى فترات انتقالية وصعوبات في التنفيذ.