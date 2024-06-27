كينيا تنشر المزيد من قوات الأمن وسط تواصل الاحتجاجات ضد قانون الضرائب الجديد

تواصلت الاحتجاجات في كينيا ضد حكومة الرئيس وليام روتو، اليوم الخميس، فيما تم سماع طلقات نارية في نيروبي، رغم التعهد بسحب مشروع قانون الضرائب المثير للجدل.

والوضع متوتر في العاصمة، حيث أعلن المتظاهرون عن مسيرة إلى المقر الرسمي لإقامة روتو.

وتم فرض طوق أمني في منطقة واسعة حول الطرق المؤدية إلى مقر إقامة الرئيس، فيما تمركز العديد من رجال الشرطة والجيش في شتى أنحاء المدينة.

كما تم إغلاق الطرق المحيطة بالبرلمان الذي اقتحمه متظاهرون أمس الأول الثلاثاء أيضا.

وتجمعت أول مجموعة من المتظاهرين في منتصف النهار بوسط نيروبي، حيث تمت محاصرة العديد من المتاجر.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد الحشود وتم سماع صوت أعيرة نارية.

ووردت تقارير عن تنظيم مظاهرات في مدن كينية أخرى.

وأفادت متظاهرة في مدينة مومباسا، بأن مجرمين خطرين اختلطوا بالمحتجين وحاولوا نهب المتاجر. وقالت في تصريح لقناة "كيه تي إن" التلفزيونية: "ليست لهم أي علاقة بنا".

وأعقب احتجاج آلاف الأشخاص الأسبوع الماضي ضد مشروع قانون الضرائب، الذي كان يهدف إلى المساعدة في تخفيف أزمة الدين العام الكيني المتفاقمة، مشاهد عنيفة.

وقال الرئيس روتو أمس الأربعاء في نيروبي إنه لن يصادق على مشروع القانون بعدما تسببت الاشتباكات في وفاة عدد من المواطنين.