عادل حمودة يفتح صندوق أسرار أحمد زكي من البداية حتى الرحيل

أعلن الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إطلاقه لسلسلة من الحكايات والحوارات من خلال عدة مقالات صحفية عن صديق عمره الفنان الراحل أحمد زكي، والكواليس التي مر بها منذ انطلاقته الفنية في البدايات وحتى النجومية وإلى رحيله، وعن حالته المريضة وكيف اكتشف مرضه بالسرطان، والعديد من الأسرار التي تعرض لأول مرة.

وأكد الكاتب عادل حمودة، أن السلسلة التي سيبدأ في نشرها من الأسبوع المقبل ستكون حديث الناس خلال فصل الصيف؛ لأنها تعرف لأول مرة وتوضح الكثير عن شخصية الراحل أحمد زكي، وكذلك علاقته بعادل إمام، ومن هم أقرب الأصدقاء له.

ويجيب حمودة، خلال تلك السلسلة على العديد من التساؤلات منها، كيف اكتشاف الراحل أحمد زكي مرض السرطان، وماذا قال له الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد تناول أول جرعة من الكيماوي، وما هي نصيحة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، له وكيف يتعامل مع مرض السرطان، وما هو الحوار الذي دار بينهما عن تنحي الرئيس الراحلجمال عبد الناصر، وكيف تسبب في إفلاس حسين القلا، وهل رفضت نجلاء فتحي الزواج منه، وهلطلب وردة للزواج، وما هي كواليس اللقاء الذي جمع بينه وبين ماجدة الرومي في دارالفؤاد، وما هو سر تردده على الدكتور أحمد عكاشة، ومن هم أقرب الأصدقاء إليه، ولماذا أصر على العيش وحيدا، كل هذا وأكثر ستجدونه خلال السلسلة على مدار الأسابيع المقبلة.