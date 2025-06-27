أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الجمعة، الموافق 27 يونيو 2025، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسط استمرار الأجواء الصيفية المعتادة.

وذكرت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، بينما يكون حارًا نسبيًا ورطبًا ليلًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا في فترات الليل والصباح الباكر في المناطق الداخلية.

وأشار بيان الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة على المحاور القريبة من السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وأجزاء من الوجه البحري، مما قد يؤدي إلى انخفاض نسبي في الرؤية الأفقية.

كما توقعت الهيئة نشاطًا نسبيًا لحركة الرياح، خاصة على السواحل الغربية وجنوب سيناء، ما يساعد في تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 36 38

العاصمة الإدارية 37 39

6 أكتوبر 37 39

بنها 36 38

دمنهور 34 36

وادي النطرون 37 39

كفر الشيخ 35 37

المنصورة 35 37

الزقازيق 36 38

شبين الكوم 35 37

طنطا 35 37

دمياط 31 34

بورسعيد 31 34

الإسماعيلية 38 40

السويس 37 39

العريش 32 35

رفح 32 35

رأس سدر 38 40

نخل 36 38

كاترين 33 34

الطور 33 36

طابا 33 36

شرم الشيخ 38 41

الإسكندرية 31 34

العلمين 31 33

مطروح 30 33

السلوم 33 36

سيوة 36 38

رأس غارب 38 41

الغردقة 39 42

سفاجا 38 41

مرسى علم 37 40

شلاتين 37 39

حلايب 35 38

أبو رماد 36 38

رأس حدربة 35 37

الفيوم 36 38

بني سويف 37 39

المنيا 37 39

أسيوط 37 39

سوهاج 38 39

قنا 40 41

الأقصر 40 41

أسوان 41 42

الوادي الجديد 39 40

أبو سمبل 40 41.