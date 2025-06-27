هيئة البث العبرية: صاروخ إسرائيلي كاد يتسبب بكارثة إنسانية وسياسية بعد سقوطه في دولة عربية خلال الحرب مع إيران

كشف إعلام عبري رسمي، الجمعة، أن صاروخا إسرائيليا سقط في دولة عربية خلال الحرب مع إيران وكاد أن يتسبب بوقوع كارثة.

وقالت هيئة البث، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق صاروخا خلال اليوم الثاني مع الحرب مع إيران لاعتراض طائرة مسيرة، لكنه سقط في دولة عربية، وكاد أن يتسبب بكارثة إنسانية وعلى المستوى السياسي.

وأضافت المصادر أن الصاروخ سقط نتيجة خطأ من مشغّل منظومة في سلاح الجو.

وأشارت إلى أنه كان سيؤثر على مجريات الحرب حال تسبب بحدوث أضرار كبيرة وقتلى في الدولة العربية التي سقط بها، دون أن تذكر من هي.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 29 قتيلا و3 آلاف و345 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي ضد إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.