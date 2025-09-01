روسيا: لم يتم الاتفاق بين بوتين وترامب بشأن اللقاء مع زيلينسكي

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يكن هناك اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن لقاء بين الرئيس الروسي، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو لقاء ثلاثي.

وقال أوشاكوف: "حتى الآن، ما يذاع في الصحافة ليس بالضبط ما تم الاتفاق عليه. الآن يتحدث الجميع عن لقاء ثلاثي، عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي تحديدًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح أوشاكوف، أن بوتين، ناقش مع العديد من الزملاء على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون، الاتفاقيات التي أعقبت القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، وقال: "ناقش رئيسنا، على الأقل، الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس ترامب في أنكوريج. وتحدث رئيسنا عن هذا الأمر مع العديد من زملائه، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج الرئيس الصيني، وبطبيعة الحال مع رئيس وزراء الهند".

وقال أوشاكوف ردا على سؤال حول ما إذا تم التطرق بالتفصيل إلى موضوع الأزمة الأوكرانية على هامش القمة: "في القمة، على ما أذكر، فقط رئيسنا (فلاديمير بوتين) تطرق لهذا الموضوع، في قمة منظمة شنجهاي للتعاون، ويمكن القول، إنه لم أسمع شيئا (حول هذا الأمر) في الخطابات الأخرى، ولكن على هامش القمة، هذا الموضوع، نوقش طبعاً".

وأشار أوشاكوف، إلى أنه خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أنكوريج بألاسكا، تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة بين البلدين.

وقال: "تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة في أنكوريج. وحسب علمي، يواصل الجانبان الأمريكي وجانبنا، من خلال هذا الاتفاق، العمل، بما في ذلك من خلال التواصل مع القادة الآخرين".

وأضاف أوشاكوف، أن روسيا وأمريكا تواصلان العمل مع القادة الآخرين، مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، قائلا: "على حد علمي، يواصل الجانبان الأمريكي والروسي العمل، بناءً على هذا الاتفاق (الذي تم التوصل إليه في أنكوراج)، بما في ذلك التواصل مع القادة الآخرين".

وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنجهاي للتعاون في تاريخها.

وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.