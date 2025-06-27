أمريكا توقع اتفاقيات مع جواتيمالا وهندوراس لاستقبال طالبي اللجوء

وقعت جواتيمالا وهندوراس اتفاقيات مع الولايات المتحدة لتقديم ملاذ محتمل للأشخاص من دول أخرى والذين قد يسعون للجوء إلى الولايات المتحدة، حسبما قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم يوم الخميس في ختام رحلتها إلى أمريكا الوسطى.

وتوسع الاتفاقيات جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتزويد الحكومة الأمريكية بالمرونة في إعادة المهاجرين ليس فقط إلى بلدانهم، ولكن أيضا إلى بلدان ثالثة في الوقت الذي تحاول فيه تكثيف عمليات الترحيل.

ووصفت نويم ذلك بأنه وسيلة لتقديم خيارات لطالبي اللجوء بخلاف القدوم إلى الولايات المتحدة. وقالت إن الاتفاقيات كانت قيد الإعداد منذ أشهر، مع ممارسة الحكومة الأمريكية ضغوطا على هندوراس وجواتيمالا لإتمامها.

وقالت نويم:"هندوراس والآن جواتيمالا بعد اليوم ستكونان دولتين تستقبلان هؤلاء الأفراد وتمنحهم وضع اللاجئ أيضا". وأضافت "لم نعتقد أبدا أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الخيار الوحيد، وأن الضمان للاجئ هو أن يذهب إلى مكان آمن ومحمي من أي تهديد يواجهه في بلده. لا يجب أن يكون بالضرورة الولايات المتحدة".

ونفت كلتا الحكومتين توقيع اتفاقيات دولة ثالثة آمنة عند سؤالهما بعد تصريحات نويم.

وقال مكتب الاتصالات الرئاسي في جواتيمالا إن الحكومة لم توقع اتفاقية دولة ثالثة آمنة ولا أي اتفاقية تتعلق بالهجرة خلال زيارة نويم.

وأكدوا مجددًا أن جواتيمالا ستستقبل أفراد من أمريكا الوسطى ترسلهم الولايات المتحدة كمحطة مؤقتة في طريق العودة إلى بلادهم.

وقالت نويم يوم الخميس إن "هذا اتفاق صعب سياسيا على حكومتيهما".

ونفى مدير الهجرة في هندوراس ويلسون باز توقيع مثل هذا الاتفاق، ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية على الفور على طلب للتعليق.