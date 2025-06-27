قرر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تشكيل لجنة من مديرية الصحة للتحقيق العاجل في واقعة استبدال جثتين داخل مستشفى زفتى العام، وتحديد المسؤولين عن الخطأ.

كما قرر وكيل الوزارة استبعاد مسؤول المشرحة بالمستشفى من منصبه، وإحالته إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

وكان مستشفى زفتى العام قد شهد واقعة مؤسفة تمثلت في تسليم جثماني سيدتين بشكل خاطئ، حيث تم تسليم جثمان إحداهما إلى أسرة الأخرى.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الواقعة وقعت نتيجة خطأ إداري، موضحًا أن إحدى السيدتين كانت تابعة لجمعية خيرية ولا تملك أهلية، بينما الأخرى توفيت داخل العناية المركزة ولها أهلية كاملة.

وأشار إلى أن الخطأ اكتُشف عندما توجهت أسرة المتوفاة ذات الأهلية لاستلام الجثمان، حيث لاحظت ابنتها أن الجثمان لا يخص والدتها بعد كشف الكفن.

وأضاف بلبل أنه تم تدارك الموقف بسرعة، حيث جرى التواصل مع الجمعية الشرعية وإعادة الجثمان إلى أسرته قبل الدفن، فيما استلمت الجمعية الجثمان الآخر وتم دفنه بمقابر الصدقة.