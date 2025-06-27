ترامب يدعو إلى فصل صحفيين بسبب تقاريرهم عن الهجمات على إيران

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يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فصل صحفيين من شبكة سي إن إن الإخبارية وصحيفة نيويورك تايمز بسبب تقاريرهم عن تأثير الهجمات الأمريكية على إيران.

وكتب ترامب بأحرف كبيرة على منصته "تروث سوشيال" يوم الخميس: "يجب طرد صحفيي الأخبار المزيفة من سي إن إن و نيويورك تايمز، فوراً!!! أناس سيئون بنوايا شريرة".

ومن النادر للغاية أن تدعو حكومة دولة ديمقراطية صراحة إلى فصل صحفيين.

وسبق لـ سي إن إن و ذا تايمز وواشنطن بوست أن أفادوا في وقت سابق من الأسبوع أن قصف نهاية الأسبوع فشل في تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مستشهدة بمسؤولين مطلعين على تقرير الاستخبارات العسكرية من وكالة استخبارات الدفاع (دي أي إيه) التابعة للبنتاجون.

وسرعان ما انتقد ترامب التقارير الإعلامية ووصفها بأنها "أخبار مزيفة" وأصر على أن برنامج إيران النووي قد تم إعاقته "لعقود أساسا".

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" أن ترامب هددها برفع دعوى قضائية وطالب باعتذار.

واستشهدت الصحيفة بمحاميها، ديفيد ماكرو، الذي رد في رسالة بأن "لا حاجة لسحب [التقرير]".

وأضاف ماكرو: "لن يكون هناك أي اعتذار. لقد قلنا الحقيقة قدر استطاعتنا. وسنواصل القيام بذلك".

وانتقد ترامب بانتظام وسائل الإعلام الكبرى، واصفا إياها بـ "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة"، واتخذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة.

وكان الرئيس الأمريكي صريحا بشكل خاص - مستخدما أحيانا لغة قوية - ردا على التقارير التي تشكك في روايته حول مدى الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية، والذي لا يزال غير واضح.