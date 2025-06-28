إيران: مقتل 56 من عناصر الجيش في المواجهة مع إسرائيل ويوم حداد وطني السبت

أعلن الجيش الإيراني اليوم الجمعة مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع إسرائيل، وفق وكالة "مهر" للأنباء ، في الوقت الذي أفادت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية "آي آر إي بي" بإعلان إيران عن يوم حداد وطنى غدا السبت.

وأفادت الوكالة أنه "استشهد 56 من منتسبي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعًا عن الوطن وأمن الشعب الإيراني الإسلامي الوفي في مواجهة الكيان الصهيوني".

وكانت إسرائيل قد شنت صباح يوم الجمعة 13 يونيو الجاري هجوما على إيران، أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء والمدنيين.

وفي صباح يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري، شنت الولايات المتحدة أيضا "عدوانا" على المنشآت النووية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان.

وأعلنت إيران يوماً وطنياً للحداد يوم غد السبت، لدفن مجموعة من القادة العسكريين الذين قُتلوا على يد إسرائيل خلال الصراع الأخير، وذلك وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية "آي آر إي بي".

وأعلنت محافظة طهران أن الدوائر الحكومية ستُغلق في هذا اليوم، لإتاحة المجال أمام المواطنين لتقديم التعازي وحضور مراسم التشييع.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، استهدفت إسرائيل وقتلت أكثر من 20 مسئولاً عسكرياً رفيع المستوى، بعضهم قُتلوا داخل منازلهم.