أيمن بهجت قمر يعلن دخول ريستارت قائمة أعلى 10 أفلام في تاريخ ايرادات السينما المصرية

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر عن دخول فيلمه الجديد "ريستارت" قائمة أعلى 10 أفلام في تاريخ السينما من حيث الإيرادات.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك: "ريستارت يصل ل ٧٩ مليون ونص جنيه، ويدخل قائمة أعلى ١٠ افلام في تاريخ السينما المصرية من حيث الإيرادات".

وتابع: "الحمد لله النجاح ده بفضل ربنا، وتعبنا كلنا وأولنا تامر حسني وفريق العمل كله، ودي أقل هدية لأختنا المخرجة سارة وفيق، ويارب النجاح ده يخفف من عليها صدمتها في رحيل والدتها".

وختم كلامه: "ألف مبروك ربنا كبير ودايما بيبيض وشي، ولسه".

يذكر أن فيلم ريستارت، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا وميمي جمال، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول محمد، فني صيانة هواتف بسيط، يحلم بالزواج من حبيبته المؤثرة المغمورة على مواقع التواصل (عفاف)، ويجدان أن السبيل الوحيد لتحقيق حلمهما هو المال، فيقرران التعاون مع عائلتيهما لملاحقة الشهرة.