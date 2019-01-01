العسكري السوداني والحركة الشعبية جناح عقار يتفقان على العفو عن كافة المعتقلين

اتفق المجلس العسكري السوداني، اليوم السبت، مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار، على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين.

كما اتفق الجانبان على إسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلًا عن فتح المسارات والممرات، لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع.

وأمن الجانبان في الاجتماع الذي ترأسه من جانب المجلس العسكري، نائبه محمد حمدان دقلو "حميداني"، ومن جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار إير، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، أمنًا على تجديد اتفاقية وقف العدائيات.

وينتظر أن تتواصل مباحثات وفد المجلس العسكري مع الحركة الشعبية جناح الحلو (عبدالعزيز الحلو).