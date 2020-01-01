البنك المركزي يطرح أذون وسندات بقيمة 24 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم، أذون وسندات خزانة بقيمة 24 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول للأذون تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ووفقًا لبيانات المركزي، من المقرر طرح سندات خزانة اليوم، بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وبقيمة مليار جنيه لأجل 15 عاما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.