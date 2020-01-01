حزب الشعب الجمهوري المعارض: سنقيم تحالفا قويا ضد حزب أردوغان في الانتخابات القادمة

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، إنه سيقيم تحالفًا قويًا ضد حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة.

وأضاف كمال أوغلو - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين - : "أن المعارضة التركية قادرة على الانتصار على النظام، و البداية كانت بالمحليات، وسنزيل كل العقبات التي تعترض طريقنا".

وتابع قائلًا: "إذا كنا نمر بأزمة خطيرة، ستخرج تركيا من هذه الأزمة بكل إيمان وإصرار وعزيمة، فليس من حق أي مواطن، خاصة مؤيدي حزب الشعب الجمهوري، فقدان الأمل، ولن ينسى أحد مسيرة الدفاع".

يُذكر أن كمال كليتشدار أوغلو قد قال - قبل يومين - : "إن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان".