نيبال تسجل 3421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في نيبال اليوم عن تسجيل 3421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وذكرت السلطات في نيبال - وفق بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - أن هذه تعتبر أعلى زيادة يومية للإصابات يتم تسجيلها بالمقارنة بالزيادات التي تم تسجيلها خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية.

وجاء في البيان " أنه تم تسجيل 999 حالة إصابة جديدة في وادي كاتمندو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن بينها 677 حالة إصابة مؤكدة في كاتمندو و197 حالة في منطقة لاليتبار و 125 حالة بمنطقة باكتابار.

وأضاف البيان أن عدد المرضى المصابين بالفيروس المحتجزين بالعزل المنزلي حاليا يبلغ 25093 مريضا، بالإضافة إلى 2815 مريضا في العزل المؤسسي.

وقالت وزارة الصحة النيبالية في بيانها " إنه تم إجراء 17272 فحصا طبيا من أجل اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تشهد نيبال زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس".

يذكر أن حالات الإصابة تزايدت بعد رفع أوامر الحظر، التي كان قد تم فرضها عبر أنحاء نيبال فى إطار الاجراءات الاحترازية لمكافحة تفشى وباء وباء كورونا هناك.