تقرير: الحكومة الألمانية تصرح ببيع 100 مدفع هاوتزر جديد إلى أوكرانيا

كشف تقرير إعلامي أن الحكومة الألمانية صرحت ببيع 100 مدفع هاوتزر جديد إلى أوكرانيا.

وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الأربعاء، إن وزارة الاقتصاد المختصة أصدرت تصريحا بالتصنيع لشركة كراوس-مافاي فيجمان للأسلحة.

وفي تصريحات للمجلة، قال متحدث باسم الشركة إن ميزانية قطع المدفعية طراز هاوتزر 2000 تبلغ 7ر1 مليار يورو، وأوضح المتحدث أن شركته قدمت طلبا للوزارة بهذا الخصوص في الحادي عشر من تموز/يوليو الجاري وحصلت على تصريح بالإنتاج بعد يومين من تقديم الطلب.

ورفضت الشركة التعليق على تقرير المجلة.

وحسب المجلة، كانت أوكرانيا تقدمت لدى شركة كراوس-مافاي فيجمان في نيسان/أبريل الماضي باستفسار حول ما إذا كان من الممكن لها أن تشتري منها مدافع الهاوتزر بشكل مباشر.

ولا يزال من غير الواضح بعد متى ستورد الشركة المدافع.

وذكرت المجلة أن من المتوقع أن يستغرق الإنتاج عدة سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قدمت إلى أوكرانيا حتى الآن عشرة مدافع هاوتزر من مخزونات الجيش الألماني.

ويعد هذا المدفع أحدث قطعة مدفعية في الجيش الألماني ويبلغ مداه 40 كيلومترا.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت قد أعلنت أمس أن بلادها سلمت لأوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2".