وزير الخارجية الأمريكي يلتقي عائلة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عائلة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن العاصمة.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "التقيت اليوم أسرة الصحفية الأمريكية-الفلسطينية المقتولة شيرين أبو عاقلة، التي أكسبتها صحافيتها الجريئة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لقد أعربت عن أعمق تعازيّ والتزامي بمتابعة المساءلة عن قتلها المأساوي".

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبو عاقلة جاءت على الأغلب من الجانب الإسرائيلي. وقالت إن "بلينكن يواصل نقاش المساءلة في مقتل أبو عاقلة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضافت: "نريد تحقيقا سريعا وشاملا في مقتل شيرين أبو عاقلة يفضي إلى المساءلة " .