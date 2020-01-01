قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدرك الأهمية الكبيرة لتزويد دول القارة الإفريقية بالمواد الغذائية؛ من أجل دعم الاستقرار السياسي.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس: «نولي أهمية كبيرة لتوريدات القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية للدول الإفريقية، كمساعدة إنسانية أو على مستوى برنامج الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن تجارة الحاصلات الزراعية بين الجانبين الروسي والإفريقي، نمت على مدار العام الماضي، قائلًا إنها ازدادت بنسبة 60% في الفترة ما بين يناير ويونيو لعام 2023.

وأوضح أن روسيا صدرت خلال عام 2022، 11 مليون طن حاصلات زراعية للدول الإفريقية، لافتًا إلى تصدير حوالي 10 ملايين طن، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.

ونوه أن «الغرب يضع عراقيل جديدة أمام توريد حبوب روسيا، ويتهمها بشكل منافق أنها مسئولة عن الأزمة الحالية بالأسواق العالمية»، منوهًا أن «الأمر تجلى بشكل واضح في صفقة الحبوب».