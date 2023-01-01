قال سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، إن نادي الزمالك لم يشارك في كأس السوبر الماضية أمام الأهلي وتم استبداله بـ بيراميدز، لذلك لابد من توقيع عقوبة واتخاذ موقف حاسم، لأن ذلك سيفتح الباب أمام أي نادٍ للاعتذار مستقبلا دون توقيع عقوبات.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "يجب أن يتم معاملة الأندية بالمثل من جانب اتحاد كرة القدم المصري أيضا بشأن المديونيات، والمساواة في كل الأمور وتطبيق اللوائح بغض النظر عن أسماء الأندية وذلك لفرض العدالة على الجميع".

وتابع: "أي بطولة لها لائحة خاصة، وإقامة كل هذه البطولات مثل كأس النخبة (اختراع جديد)، نعاني من ضغط المباريات في مصر منذ عدة مواسم".

وزاد: "نادي بيراميدز عليه أن يحافظ على العلاقات مع الأندية، كان عليه التوضيح بدون تلميحات أو الدخول في أزمات مع فرق أخرى".

وأشاد معوض، بقدرات محمود صابر لاعب بيراميدز، قائلا: "مستواه جيد للغاية ومنذ وجوده في نادي النجوم وهو معروف أنه من العناصر المبشرة ويمتاز بالقوة ودقة التسديدات ومميز دفاعيا وهجوميًا، ويمكن توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، وهو مختلف عن عبدالله السعيد تمامًا".

وأكمل: "أتمنى أن يغير كولر وجهة نظره وأن يعتمد على اللاعبين الشباب ويعطيهم فرص في المباريات، والدوري المصري مستواه متوسط باستثناء عدد قليل في المباريات، لا يوجد فروق كبيرة بين اللاعبين، كان من الصعب قديما أن يتم تصعيد ناشئ على حساب أبوتريكة وبركات وأحمد حسن، ولكن حاليا أي لاعب صاعد لو دخل في منافسة سوف يشارك في المباريات".

وتابع : "هناك لاعبين خرجوا للإعارة من الأهلي، والكلام كله حاليا على نيدفيد الذي سيعود، ومحمد شكري لو حصل على فرصة مع الأهلي كان سيظهر بشكل جيد، وكريم الدبيس أيضا من العناصر المبشرة".

وأتم: "علي ماهر الذي سيقود المصري يريد تولي تدريب الفريق التي تمتلك إمكانيات مالية من أجل تحقيق نتائج جيدة".