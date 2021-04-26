منتخب ناشئات الإسكواش يهزم أستراليا ويتأهل لنصف نهائي بطولة العالم

تأهل منتخب مصر لناشئات الإسكواش إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم لفرق الناشئات المقامةحالياً بأستراليا في الفترة من 18 إلى 29 يوليو الجاري.

وحقق منتخب مصر الفوز على أستراليا في ربع النهائي بنتيجة 3-0 ليتأهل للدور نصف النهائي ، وكان المنتخب قد تغلب على كندا بنتيجة 3-0 ليتأهل للدور ربع النهائي.

وتضم قائمة لاعبي مصر في البطولة كل من : محمد زكريا، سلمان خليل، كريم التركى، ياسين شهدى، وعمر صبحي ، أمينة عرفى، فيروز أبو الخير، ملك خفاجى، زينة زين، ندين الحمامى، ونور مجاهد.

الجدير بالذكر أنه على صعيد منافسات فردي السيدات احتفظت أمينة عرفي لاعبة المنتخب الوطني ونجمة نادي الجزيرة للإسكواش، بلقب بطولةالعالم للناشئات للعام الثاني على التوالي بعد فوزها في النهائي على الماليزية إيرا أزمان” بنتيجة 3-0، في حين اكتفى محمد زكريا في منافسات فردي الرجال بالحصول على الميدالية الفضية وذلك عقب خسارته في نهائي البطولة أمام منافسه الباكستاني حمزة خان الذي توج باللقب بنتيجة 3-1.