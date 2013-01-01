 حسام البدري يعلن تشكيل الصفاقسي التونسي لمواجهة الشرطة العراقي - بوابة الشروق
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حسام البدري يعلن تشكيل الصفاقسي التونسي لمواجهة الشرطة العراقي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 27 يوليه 2023 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2023 - 5:26 م

أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الشرطة العراقي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويواجه فريق الصفاقسي نظيره الشرطة العراقي، في السادسة من مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار منافسات البطولة العربية للأندية.

ويتواجد فريق الصفاقسي في المجموعة الأولى من البطولة العربية للأندية، إلى جانب اتحاد جدة والترجي التونسي، والشرطة العراقي.

وجاء تشكيل الصفاقسي لمواجهة اليوم كما يلي: 


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