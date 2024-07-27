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مزق شاب جسد شقيقه بالطعنات بسلاح أبيض أردته قتيلا في الحال، وانهال على والدته بعدة طعنات أصابها بظهرها ودخلت على إثرها المستشفى في حالة حرجة بمنطقة طرة، بسبب محاولة المجني عليهما منعه من النزول والتسول بالشارع.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بمنطقة طرة بوجود مشاجرة بين شاب وشقيقه ووالدته ومقتل الشباب وإصابة السيدة على يد الأول.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ والتحري حول الواقعة عثرت على جثة شاب عشريني مصاب بعدة طعنات بالجسد وسيدة مصابة بطعنات بالظهر وحالتها الصحية حرجة وتم نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالتحري تبين أن خلافا نشب بين المتهم وبين شقيقه "المجني عليه" ووالدته "المصابة" بسبب محاولة منعه من النزول والتسول بالشارع فانهال عليهما بالطعنات ما تسبب بمقتل شقيقه وإصابة والدته.

وبسؤال الجيران وشهود العيان أكدوا أن المتهم مهتز نفسيا ويعاني من حالة نفسية صعبة، وأنه دائم التشاجر مع والدته وشقيقه، فتحفظت القوات الأمنية على المتهم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه.