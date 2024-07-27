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مقتل وإصابة 13 شخصا في حادث دهس بالصين

بكين - (د ب أ)
نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 5:11 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 5:11 م

اقتحم سائق سيارة، حشدا من الأشخاص فى مدينة تشانجشا بوسط الصين، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وفق رواية وسائل الإعلام الرسمية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة خمسة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.
وألقت السلطات القبض على السائق /55 عاما/ بعد الحادث الذي وقع في وقت مبكر اليوم السبت، بينما لا يزال الغموض يكتنف ملابسات وقوعه.
وفي نهاية عطلة الأسبوع الماضى، شهدت مدينة تشانجشا حادثا مماثلا عندما دهست سيارة المارة عند تقاطع مزدحم بوسط المدينة.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية، إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة.

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