لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري مصرعها، إثر اصطدام سيارة بعربة الشاي التي كانت تعمل عليها لمساعدة أسرتها، على طريق دهشور بمنطقة حدائق أكتوبر، حيث كانت تعمل في بيع المشروبات لتوفير نفقات الدراسة، قبل أن تنهي سيارة مسرعة حياتها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق السيرة الملاكي المتسبب في وفاة الطالبة، وجددت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.

وعلى رصيف طريق الفيوم، وتحديدًا عند اتجاه نادي الرماية، كانت تقف "حبيبة.ن"، طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، بجوار عربة الشاي البسيطة التي كانت مصدر رزقها وأمل أسرتها، لم يكن يشغلها سوى تحقيق طموحها في دخول الجامعة والعمل بشهادتها، وفي الوقت ذاته، كانت تساعد والدها في تحمل أعباء الحياة القاسية.

كعادتها خرجت الفتاة لتكمل رحلتها اليومية في الكد والعمل، لكن القدر كان أسرع من أحلامها، إذ جاءت سيارة مسرعة على طريق دهشور بمنطقة حدائق أكتوبر، لتصطدم بها وبعربة الشاي وتُسقط "حبيبة" جثة هامدة، في لحظة توقف فيها الزمن، وتبدلت فيها الأحلام والطموحات إلى حزن ودموع لا تتوقف.

وفي هذا الصدد، قال والد حبية لـ"الشروق"، إن ابنته المجني عليها كانت تعمل في بيع المشروبات الساخنة بجانب دراستها، من أجل مساعدته في احتياجات المنزل.

وتابع: أن ابنته كان حلمها الوحيد هو الدراسة بإحدى الجامعات، والعمل بشهادتها بعد التخرج، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم ليشفى نار قلبه على فراق ابنته.

من جانبه قال عم المجني عليها لـ"الشروق"، إن "حبيبة" يعرف عنها حسن الخلق وطيبة القلب، لكنها رحلت وتركت خلفها حلم لم يكتمل قائلاً: "حبيبة كانت بتأخد دروس علشان تجيب مجموع عالي وجابت 94% في الثانوى التجاري، وكان حلمها تدخل الجامعة".