حرائق غابات شديدة في جميع أنحاء اليونان مع تزايد عمليات الإخلاء والأضرار

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تعمل طائرات ومروحيات مكافحة الحرائق بشكل مستمر في اليونان، حيث واصلت خدمات الطوارئ مكافحة حرائق الغابات الشديدة في عدة أنحاء من البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن المنطقة الواقعة شمال أثينا وجزر إيفيا وكيثيرا وكريت وشبه جزيرة بيلوبونيز، من بين المناطق الأكثر تضررا.

وقالت الهيئة إن عدة منازل دمرت أو تضررت جراء النيران في شمال أثينا منذ أمس السبت. وقالت السلطات إنه لم تعد هناك جبهة نشطة للحرائق في المنطقة، لكن لا تزال بعض الجيوب المتفرقة من الجمر تشتعل من حين لآخر.

ولا تزال الأوضاع في جزيرة إيفيا خطيرة ، حيث تم إجلاء قرى وتدمير مزارع ماشية. وتم نقل ستة من رجال الإطفاء إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح.

كما خرجت النيران عن السيطرة في جزيرة كيثيرا، حيث قالت السلطات إنه تم إجلاء 139 شخصا.

واحترقت منازل وكنيسة ومركبات في مدينة خانيا الساحلية بجزيرة كريت، لكن الحريق هناك أصبح الآن تحت السيطرة جزئيا.

وفي المنطقة الجبلية قرب كيباريسيا في شبه جزيرة بيلوبونيز، أعاقت الرياح المتغيرة جهود مكافحة الحرائق، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية.

ولا تزال السلطات في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاع خطر اندلاع الحرائق.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحرائق في شمال أثينا على وجه الخصوص. وتم نقل العشرات من المصابين إلى المستشفى، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. وتتضمن معظم الحالات استنشاق الدخان.

وقال قطاع الإطفاء إن الوضع يتحسن في المناطق الأخرى، ولكن الخطر مازال مستمرا.

وحذر خبراء الأرصاد من أنه بسبب فترة الجفاف الطويلة، تعتبر أي شرارة صغيرة كافية للتسبب في اندلاع حريق.

وطلبت الحكومة اليونانية من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق المستعرة في عدة مناطق بالبلاد.

وقال المتحدث باسم قطاع الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانس للإذاعة اليونانية اليوم الأحد "لقد طلبنا ست طائرات لإخماد الحرائق".

وأضاف أنه من المتوقع وصول طائرتين من إيطاليا بعد ظهر اليوم.

وتحقق السلطات لمعرفة السبب الحقيقي وراء اندلاع الحرائق.