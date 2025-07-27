نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للمدير الرياضي

وجه تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق رسالة خاصة إلى جون إدوارد المدير الرياضي للفريق وذلك في ظل توليه المسؤولية الكاملة عن هيكلة فريق الكرة وإبرام التعاقدات الجديدة.

وقال عبدالحميد في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إكس"، إنه يقدّر العمل الكبير الذي يقوم به إدوارد لاسيما تجاهله الانتقادات التي يتعرض لها، ومحاولاتم التأثير على عمله.

وأضاف: "أنا مع التجربة وأتمنى الأفضل لنادي الزمالك دائما، لكن يجب على إدوارد أن يعي جيداً مسؤولية فترة الانتقالات الحالية والتحديات التي تواجه النادي".

وشدد على أن المدير الرياضي للزمالك يتعين عليه حسم أفضل الصفقات فنيا، وبأقل التكاليف المالية، خاصة أنه يواجه منافسة "مادية" شرسة مع المنافسين تزيد من صعوبة مهمته.

كان الزمالك قد أعلن رسمياً عن تعاقده مع 5 لاعبين هم الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي السابق، بالإضافة إلى ثنائي هجوم فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، ومهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، والأنجولي شيكو بانزا قادما من نادي إستريلا البرتغالي.