ارتفاع معدل التضخم في أمريكا خلال يونيو

ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بدأت تُسهم في رفع أسعار العديد من السلع.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن الأسعار ارتفعت بنسبة 6ر2% سنويا خلال يونيو مقابل ارتفاعها بنسبة 4ر2% خلال مايو. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 8ر2% خلال الشهر الماضي، وهي نفس نسبة الارتفاع المسجلة في الشهر السابق، وفقا للبيانات المعدلة، في حين يستهدف مجلس الاحتياط معدل تضخم قدره 2%.

يُفسر ارتفاع الأسعار تردد البنك المركزي في خفض سعر الفائدة الرئيسية، رغم مطالبات ترامب المتكررة بذلك. وقرر مجلس الاحتياط أمس تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 3ر4% دون تغيير، حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى أن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى يقرر المجلس ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة لمرة واحدة فقط في الأسعار أم إلى زيادة أكثر استمرارية في التضخم.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0%، في حين ارتفعت الأسعار بعد استبعاد السلع الأشد تقلبا بنسبة 3ر0% أيضا.