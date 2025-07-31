ميلوني تبحث في تونس خطة ماتي والتعاون الثنائي

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى تونس، اليوم الخميس، في زيارة عمل مفاجئة، في وقت تحقق فيه خطتها لكبح تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى بلادها نجاحا ملموسا.

وتشمل الزيارة الخامسة لميلوني إلى تونس منذ العام 2023، لقاء مع الرئيس قيس سعيد وفق ما أعلنت عنه الرئاسة التونسية، على أن تغادر إلى روما في نفس اليوم.

وقالت مصادر حكومية إيطالية إن ميلوني ستناقش خطة "ماتي" والتعاون الثنائي في الزيارة التي تم الإعلان عنها قبل ساعات فقط من وصولها.

ومكن التعاون بين ميلوني وسعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي بدعم إيطالي في 2023، من تقليص تدفقات المهاجرين التونسيين ومهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء أساسا، بشكل كبير.

وبحسب بيانات رسمية إيطالية تراجع أعداد الواصلين من السواحل التونسية في 2024 بأكثر من 60 %.

وتقوم خطة "ماتي" للتنمية التي أطلقتها روما في بداية 2024 على تعزيز التعاون والاستثمارات الإيطالية في أفريقيا ودفع الوكالات الدولية إلى دعم برامج التدريب والتكوين في الدول الأفريقية للحد من الهجرة غير النظامية.