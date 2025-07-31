أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانية الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت الايرادات 595ر301 مليار ريال والمصروفات 129ر336 مليار ريال والعجز 534ر34 مليار ريال.

‎وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها اليوم الخميس، إن الميزانية التقديرية للعام 2025، بينت أن الايرادات 18ر1 تريليون ريال والمصروفات 28ر1 تريليون ريال والعجز 101 مليار ريال.

وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات النفطية 151 مليار ريال، ما يمثل 50% من إجمالي الإيرادات، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، بنسبة 7ر9% من إجمالي الإيرادات.

وأظهر تقرير أداء الميزانية للربع الثاني من عام 2025 أن الإيرادات النفطية بلغت 7ر151 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 8ر149مليار ريال، بارتفاع نسبته 7%، ما يعكس استمرار جهود تنويع مصادر الدخل.