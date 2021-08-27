ميشيل بارنييه: مفاوض بريكست يعلن ترشحه للرئاسة الفرنسية

أعلن المفاوض الأوروبي السابق بشأن بريكست ميشيل بارنييه اليوم الخميس ، أنه سيسعى إلى تمثيل الحزب الجمهوري الفرنسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بارنييه في تصريحات لمحطة "تي اف 1" الفرنسية مساء اليوم الخميس ، "قررت أن أخوض الانتخابات وأن أكون رئيسا لفرنسا المتصالحة مع نفسها من أجل احترام الفرنسيين وجعل فرنسا محترمة".

وأضاف بارنييه :" لقد تعلمت شيئا مهما لبلدنا، وهو عندما تعرف كيف تحترم الناس وتجمعهم حول طاولة واحدة، فإننا ننجح".

وقالت بلومبرج إن الأمر لن يكون سهلا على وزير الشؤون الخارجية والزراعة السابق البالغ من العمر 70 عاما . وعلى الرغم من ظهوره بكثافة في التغطية الصحفية الدولية لدوره في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلا أن بارنييه لا يزال غير معروف للكثيرين في فرنسا، بما في ذلك أولئك الذين هم خارج دوائر النخبة وفقاعة بروكسل.

ويواجه بارنييه ميدانا مزدحما يضم عضو البرلمان اريك سيوتي وفاليري بيكريس التي تدير منطقة باريس. وفي الوقت نفسه، يحاول السياسي المستقل كزافييه برتراند رئيس منطقة "أوت دو فرانس" الإدارية في شمال فرنسا ، الحصول على الدعم دون المشاركة في أي انتخابات تمهيدية، من خلال الحديث عن سيرته الذاتية .