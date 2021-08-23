إسبانيا تنهي عملية الإجلاء من أفغانستان

أنهت إسبانيا عمليات الإجلاء من أفغانستان، ووصلت بالفعل إلى دبي قادمة من كابول آخر رحلة لطائرتي (A400M) العسكريتين، الأولى الساعة 06:45، والثانية الساعة 07:20، وبهذا تكون القوات المسلحة الإسبانية قد تمكنت من إجلاء 81 مواطنا بين أفراد عسكريين والعاملين في السفارة الإسبانية الذين كانوا لا يزالوا متبقين في أفغانستان.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الجمعة، من المقرر وصولهم إلى قاعد توريخون القريبة من العاصمة مدريد على متن طيران إير أوروبا مساء اليوم.

وقد أجلت القوات المسلحة الإسبانية نحو 1900 من المتعاونين الأفغان وعائلاتهم، الذين عملوا مع إسبانيا ودولا أخرى مثل الولايات المتحدة والبرتغال، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والناتو.

وقد قامت الطائرات العسكرية الإسبانية بعمليات الإجلاء على مدار 17 رحلة (دبي- كابول- دبي)، و10 رحلات على متن طيران إير أوروبا (دبي- توريخون).