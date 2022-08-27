رئيس المجلس الرئاسي الليبي يقطع زيارته إلى تونس ويعود بشكل عاجل إلى طرابلس

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أفادت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، بأن رئيس المجلس، محمد المنفي، "قطع زيارة العمل التي يقوم بها لجمهورية تونس، متوجهاً بشكل عاجل للعاصمة طرابلس".

ووفق الرئاسة الليبي، قدم المنفي اعتذاره إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد لإلغائه جدول الزيارة.

واندلعت ليلة الجمعة وفجر اليوم اشتباكات مسلحة وسط العاصمة طرابلس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى.

وسمعت في نواح متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف، ونشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير، وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء.