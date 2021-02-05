مصدر قريب من الرئاسي الليبي ينفي علم المجلس بلقاء المنقوش مع كوهين

نفى مصدر قريب من المجلس الرئاسي الليبي لـ«بوابة الوسط»، الإخبارية الليبية مساء اليوم الأحد، علم المجلس باجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بوزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت مساء اليوم الأحد، عن أول اجتماع بين وزيرها إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في إيطاليا الأسبوع الماضي، وذلك بهدف دراسة إمكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

وقال كوهين وفقا للبيان الصادر عن وزارته إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا"، وأضاف: "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانيات هائلة لدولة إسرائيل"، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإٍخبارية الإسرائيلية.

وتابع كوهين: "تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضا حول أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد".

وأعرب كوهين عن شكره لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على استضافته الاجتماع في روما، وأضاف أن وزارته "تعمل أمام مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام واالتطبيع مع إسرائيل".