محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا بالمدارس

افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، معرض "أهلاً بالمدارس" بحديقة الشجرة، والذي تنظمه مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير المستلزمات المدرسية، وأيضًا السلع الأساسية المتنوعة بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30% لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار.

وأثناء تفقده لأجنحة المعرض، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلاً عن المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، والمحاسب حسام الأنصاري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسيد مدني رئيس المدينة، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية، أكد إسماعيل كمال على حرص المحافظة على التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وكافة الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لمواصلة تنظيم وإفتتاح المعارض المتعددة لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الجماهيرية لأهالي أسوان بمختلف المدن والمراكز.

وأوضح المحافظ أن المعرض يضم كافة الأدوات المدرسية التي تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية، بالإضافة إلى قسم لعرض السلع والمواد الغذائية، والذي تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة. وقد تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين ليفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم. وحرص المحافظ على الاستفسار من المواطنين عن جودة المعروضات.