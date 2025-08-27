محكمة بوليفية تأمر بالإفراج عن زعيم المعارضة كاماتشو

أمر قاض في بوليفيا بالإفراج عن زعيم المعارضة القوي لويس فرناندو كاماتشو أمس الثلاثاء، لينهي بذلك أكثر من عامين من الحبس على ذمة المحاكمة للسياسي المحافظ.

ويعد الإفراج المرتقب انتصارا لأنصاره الذين لطالما انتقدوا محاكمته ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية، وصفعة لمنتقديه الذين يرون أن البندول القضائي يميل نحو اليمين.

وقضى كاماتشو وهو حاكم إقليم سانتا كروز الواقع بأقصى شرق بوليفيا، عامين وثمانية أشهر بناء على اتهامات بالتحريض على صلة بتورطه في اضطرابات عنيفة بسبب عملية إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس في 2019 المتنازع عليها.

وذاع صيت زعيم المعارضة المسيحي كاماتشو بينما كان يقود مظاهرات ضد موراليس في 2019 التي أجبرت في النهاية أول رئيس بوليفي من السكان الأصليين على الاستقالة تحت ضغط من الجيش والفرار إلى المنفى.