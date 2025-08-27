رئيس هيئة جودة التعليم: الدروس الخصوصية تحولت إلى ثقافة عامة حتى مع توفر البديل المناسب

قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الدروس الخصوصية تحولت إلى ثقافة عامة لدى أولياء الأمور في مصر، مشيرًا إلى أن الجميع باتوا يلجؤون إليها حتى مع توفر البديل المناسب.

وشدد عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «Extra News»، على أهمية التعلم واكتساب المعارف وليس التلقين والحفظ، مؤكدًا أن الظاهرة باتت «مشكلة قومية».

وأشار إلى إطلاق الهيئة القومية مبادرة جديدة بعنوان «بداية جديدة لضمان جودة التعليم» من خلال زيارات ميدانية للجامعات والمدارس والجهات ذات الاختصاص؛ بهدف تطوير منهجيات التواصل مع أولياء الأمور وترسيخ دورهم.

وأكد أن الهدف الأسمى يكمن في التعلم واكتساب المهارات، وليس الامتحان فقط، موضحًا أن القياس الحقيقي للتعلم لا يكون عبر الامتحان وحده، بل من خلال التقييم التكويني المستمر والتغذية الراجعة طوال العام.

وأضاف: «يمكننا تحقيق نجاح كبير جدًا إذا تخلينا عن مبدأ ترك الطالب للتلقين والحفظ طوال السنة ليجهّز نفسه فقط لدخول الامتحان والحصول على درجة تؤهله للجامعة».

وأوضح أن تحقيق هذا التحول يتطلب جهودًا جماعية متضافرة بين الهيئة وجميع المؤسسات العاملة في منظومة التعليم، لتغيير المفاهيم والعادات العائلية الراسخة حول ما يُعرف بـ«ثقافة الامتحان».