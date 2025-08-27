سريلانكا توقع اتفاقا إقليميا لوقف الصيد غير القانوني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث إن مجلس الوزراء وافق على توقيع اتفاق إقليمي لوقف الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم بموجب خطة عمل إقليمية لخليج البنغال، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وصرح هيراث للصحفيين في كولومبو اليوم بأن المنظمة متعددة الحكومات لبرنامج خليج البنغال وضعت الخطة، بموجب خطة دولية وافق عليها أعضاء منظمة الأغذية والزراعة.

يشار إلى أن الخطة تشمل بنجلاديش والهند وجزر المالديف وسريلانكا، وستشمل مناطقها الاقتصادية الحصرية والمياه الدولية المحيطة بها كذلك.

وأضاف هيراث أن مجلس الوزراء وافق على استحواذ مجلس كهرباء سيلون الحكومي على نظام طاقة احتياطي لتبريد مصنع الفحم الوحيد بالبلاد.