يصدر قريبًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر"، تأليف الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، وترجمته من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية مونيكا ميمي موريس، ومراجعة بشاير علام، جدير بالذكر أن المركز أصدر سابقًا الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية.

- "قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر"، ثم بدأت الرحلة...

وجاء في الكتاب: "منذ أكثر من ألفي سنة عاصرت مصر رحلة عظيمة، رحلة مباركة، إنها رحلة العائلة المقدسة..

فمصر دائمًا هي ملاذ للخائفين وأصحاب الأمل، وملجأ الطيبين والراغبين في السلام. فعلى ترابها مشى أصحاب الديانات، وسار في سبلها الراغبون في تحقيق أحلامهم بالمحبة..

جاءت السيدة مريم العذراء والطفل المقدس ويوسف النجار، فرارًا من بطش الملك هيرودس، وطافوا في ربوع مصر شمالًا وجنوبًا، حيث وجدوا الأمان والحياة المطمئنة، والتي بدأت من سيناء وانتهت في صعيد مصر، توقفت في المدن والقرى وسارت على اليابسة وعبرت النهر وصعدت الصحاري واختبأت في المغارات.

هي رحلة تمت صياغتها بلغة واضحة، يمكن أن يقرأها الكبار والصغار أيضا، ويتعرفوا على مصر والعائلة المقدسة".