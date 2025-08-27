ميرتس وماكرون وتوسك في زيارة لمولدوفا اليوم

يزور المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك جمهورية مولدوفا المتاخمة لأوكرانيا اليوم الأربعاء.

وتأتي الزيارة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لإعلان استقلال الجمهورية السوفيتية السابقة، التي يبلغ تعداد سكانها الآن 6ر2 مليون نسمة.

ويهدف القادة الثلاثة من زيارتهم إلى دعم رئيسة البلاد مايا ساندو وحكومتها الموالية لأوروبا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مولدوفا أصبحت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠٢٢، مثل أوكرانيا. ولا تزال مولدوفا، التي تُعدّ من أفقر دول أوروبا، منقسمة سياسيا بين قوى موالية لأوروبا وأخرى موالية لروسيا. ومنذ تسعينيات القرن الماضي يتمركز جنود روس في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، وهي شريط بري ضيق في شرق مولدوفا.

وتتهم حكومة مولدوفا روسيا بشن حملات تضليل وزعزعة استقرار مُستهدفة. وأعلنت أربعة أحزاب معارضة ذات توجه روسي عن تشكيل تكتل انتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي عام ٢٠٢١ فاز حزب ساندو الموالي للاتحاد الأوروبي بـ ٦٣ مقعدا من أصل ١٠١ مقعد في البرلمان، إلا أن الحزب الحاكم مُهدَّد الآن بفقدان أغلبيته بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

وسيلتقي ميرتس وماكرون وتوسك رئيسة البلاد خلال مأدبة عشاء، وسيلقون كلمات خلال احتفالات يوم الاستقلال. ومن المقرر أيضا عقد مؤتمر صحفي مشترك.