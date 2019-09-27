وزير التنمية المحلية يستعرض مع رئيس المعونة الأمريكية تفاصيل مشروع «وايز»

التعليم الفني في مصر شهد طفرة حقيقية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القطاع الخاص وربطه بإحتياجات سوق



استعرض وزير التنمية المحلية مع الرئيس التنفيذي لهيئة المعونة الأمريكية في مصر تفاصيل "مشروع وايز "، الممول من المعونة الأمريكية، والذى يهدف إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بالتعاون مع الوزارة، للحد من الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل بالمحافظات من خلال إنشاء آليات مؤسسية مستدامة مثل وحدات تيسير الإنتقال إلى سوق العمل.

وقال الوزير، خلال اللقاء، الجمعة، إنه تم عرض الملفات والبرامج التي يتم تنفيذها في المحافظات وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج باستثمارات تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه بالإشتراك مع البنك الدولى فى تمويلها جزئياً وذلك على مدى 5 سنوات.

وأشار إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وتوفير البرامج التدريبية لهم في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، علاوة على توفير التدريب في الأكاديميات التدريبية المختلفة.

وكشف عن وجود خطة متكاملة للارتقاء بمستوي التدريب، وتأهيل العاملين بالمحليات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى جهود الوزارة لتمكين المرأة بالمحافظات وتحسين ظروف عملها وتوفير البرامج التدريبية المختلفة لها.

ولفت إلى وجود تعاون مع إتحاد الصناعات، وبعض الوزارات، بالحكومة لتوفير قطع أراضى بالمحافظات لإقامة مشروعات للمرأة الريفية في إطار مبادرة " شغلك في قريتك، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية، والحكومة بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية على أرض محافظات الصعيد.

وعرض الوزير، الجهود التي قامت بها الحكومة لجذب المستثمرين إلى ضخ إستثمارات، وإقامة مشروعات في محافظات الصعيد، وإقامة المدارس الفنية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للخريجين مباشرة في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص.

ومن جانبها، أكدت شيرى كارلين، على إهتمام الهيئة بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم الفني في المحافظات المصرية، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج واسعة النطاق في محافظات الصعيد وعلى رأسها مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في محافظة بنى سويف.

وأضافت، أن مستوى التعليم الفني في مصر شهد طفرة حقيقية خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع القطاع الخاص وربطه بإحتياجات سوق العمل، موضحة أن الهيئة قامت باستحداث تخصص اللوجيستيات والطاقة المتجددة والزراعة لتدريب وتأهيل الطلاب في هذا المجال لإلحاقهم بسوق العمل.