 حمدوك يبحث مع لافروف التعاون الثنائي بين السودان وروسيا - بوابة الشروق
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حمدوك يبحث مع لافروف التعاون الثنائي بين السودان وروسيا

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 4:38 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 4:38 م

بحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمه وتطويره.
والتقى حمدوك مع لافروف في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم لافروف التهنئة لحمدوك بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء بالسودان.
وذكر مجلس الوزراء السوداني أن اللقاء بحث في القمة الإفريقية الروسية في سوتشي، ومشاركة السودان فيها، إلى جانب مواصلة عمل اللجنة المشتركة بين السودان وروسيا وتعيين رئيس جديد للجانب السوداني فيها.
واتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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