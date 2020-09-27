اليابان تسجل 644 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 5 حالات وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (جابان توداي) اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى الآن بلغت 83 ألفا و44 مصابا في حين وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 1558 حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أنه من بين 644 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها، تم اكتشاف 144 حالة منهم في العاصمة اليابانية (طوكيو) ليصل الإجمالي إلى 25 ألفا و257 حالة.