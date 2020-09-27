الأشعة تكشف إصابة ربيعة بتمزق في العضلة الخلفية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق كشفت ‏عن إصابته بتمزق 10 ملم في العضلة الخلفية، وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة ‏أسابيع.‏

وأكد عبد الحفيظ أن ربيعة سوف يغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك محاولات سوف تجري من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل ‏المغرب التي سوف تقام في مصر.‏

وتعرض ربيعة لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمس أمام طنطا، التي أقيمت على استاد ‏الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز، وأجرى خلال ‏الساعات الأخيرة أشعة كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.‏