الأشعة تكشف إصابة ربيعة بتمزق في العضلة الخلفية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق كشفت عن إصابته بتمزق 10 ملم في العضلة الخلفية، وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
وأكد عبد الحفيظ أن ربيعة سوف يغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك محاولات سوف تجري من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل المغرب التي سوف تقام في مصر.
وتعرض ربيعة لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمس أمام طنطا، التي أقيمت على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز، وأجرى خلال الساعات الأخيرة أشعة كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.