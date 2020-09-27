القمة العالمية لصناعة الطيران 2020 تناقش تعافي القطاع وفرص النمو المستقبلي

تنطلق غدا فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020 عن بعد وتستمر يومين، بمشاركة قادة القطاع على مستوى العالم، والذين سيجتمعون افتراضياً لمناقشة أكبر التحديات والفرص في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، ستركز القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار و/إيدج/، على التحليلات والبيانات التي توضح كيفية تعافي صناعة الطيران وسبل عودة الانتعاش بشكل سريع، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي يتوجب العمل عليها لدعم مسيرة التجديد في هذين القطاعين والتعرف على الآفاق الجديدة التي يفرضها الواقع الذي يعيشه العالم اليوم.



ويشهد اليوم الأول من القمة عدداً من الكلمات الرئيسية لمسؤولين حكوميين وقادة في القطاع، على رأسهم، محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.



وستشهد القمة عدداً من الكلمات لخبراء ومسؤولي في كبرى الشركات الإقليمية والعالمية من بينهم خالد عبدالله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في /إيدج/، وجيمس تايكليت الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة لوكهيد مارتن، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.