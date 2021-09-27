وزير المالية عن الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا: اتصرفوا وبنصرف أكتر

قال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الإنفاق في ظل جائحة كورونا كان مخصصًا له 100 مليار دولار، معقبًا: "اتصرفوا، وبنصرف أكتر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي محمد الباز، اليوم الأحد، على قناة «النهار»، أنه فيما يخص الحصول على لقاحات، أنفقت الدولة أكثر 7 مليارات دولار، مشيرًا إلى توجه الدولة لمساندة الصناعة والصحة والعمالة غير المنتظمة، في ظل التصدي لأزمة كورونا.

وأوضح أن وجود الجائحة، يفرض على الدولة الإنفاق من أنواع مختلفة، كالأطقم الطبية والمستشفيات والمراكز، لتأدية الرسالة اللازمة.

سبق وخصصت مصر خصصت مصر 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في مارس 2020.