وارسو: من الممكن أن تكون موسكو وراء مواضع التسريب المكتشفة في نورد ستريم

تعتقد بولندا أنه من الممكن أن تكون مواضع التسريب الثلاثة التي تم اكتشافها في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، اللذين ينقلان الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، عملا استفزازيا من جانب موسكو.



وقال نائب وزير الخارجية مارسين برزيداتش: "للأسف، تنتهج جارتنا الشرقية سياسة عدوانية دائما. إذا كان قادرا على اتباع سياسة عسكرية عدوانية في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن استبعاد القيام بأي استفزازات، حتى في أوروبا الغربية".



جدير بالذكر أن حكومة حزب القانون والعدالة القومي المحافظ في بولندا عارضت بناء خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي اكتمل في عام 2021 ولكن لم يتم تشغيله أبدا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.